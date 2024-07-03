القومي للمرأة يهنىء قيادات المرأة  بالتشكيل الجديد للحكومة

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى جميع الوزيرات اللاتى شملهن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، وهن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية.

محافظ البحيرة

كما تقدم المجلس بخالص التهاني إلى الدكتورة جاكلين عازر لتعيينها فى منصب محافظ لمحافظة البحيرة.

وتقدم المجلس أيضا بخالص التهاني إلى السيدات اللاتى تم تعيينهن فى منصب نائبات الوزراء والوزيرات وهن عبلة أحمد علي الألفي نائبة لوزير الصحة، و مارجريت صاروفيم نائبة لوزيرة التضامن، و نهاد شاهين نائبة لوزير النقل، و يمنى البحار نائبة لوزير السياحة والآثار، وصباح محمد عبد اللطيف مشالي نائبة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تقدم المجلس بخالص التهاني إلى السيدات اللاتى تم تعيينهن فى منصب نائبات المحافظين والمحافظات وهن لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائبة لمحافظ الشرقية، وماجدة حنا بباوي نائبة لمحافظ البحر الأحمر، وإيناس سمير حافظ نائبة لمحافظ جنوب سيناء، وحنان مجدي نور الدين نائبة لمحافظ الوادي الجديد، ومنى محمد رضا البطراوي نائبة لمحافظ القاهرة، وهند محمد أحمد عبد الحليم نائبة لمحافظ الجيزة، وإيمان عمر ريان عبد العزيز نائبة لمحافظ القليوبية وأميرة صلاح عبد الحكيم زينه نائبة لمحافظ الإسكندرية، وشيماء محمد الصديق محمد نائبة لمحافظ دمياط.

التشكيل الجديد للحكومة

وأكد المجلس أن هذا التشكيل الجديد للحكومة وحركة المحافظين، ونائبات الوزراء والوزيرات ونائبات المحافظين والمحافظات، يؤكد ثقة القيادة السياسية المعهودة فى المرأة وقدراتها على تولى وإدارة أصعب الملفات، ويتمنى لهن جميعا النجاح والتوفيق فى مهام عملهن.

كما تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير والامتنان الى جميع الوزيرات اللاتي أنهين عملهن بعد أداء مشرف ومتميز في الحقائب الوزارية اللاتي تولينها وفي خدمة الوطن.