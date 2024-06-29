القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لتنمية المهارات

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة تأهيل لتنمية مهارات التميز ورشة عمل لبناء قدرات فريق عمل المشروع والإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة وبعض موظفي إدارات المجلس في القاهرة وفروعه بالمحافظات المستهدفة للمشروع (البحيرة، والغربية، والمنيا، والأقصر).

وتهدف هذه الورشة إلى إجراء جلسات عصف ذهنى وتحليل البيانات للخروج بنموذج أعمال مستدام لوحدات خدمات تنمية الأعمال التى تقدم مختلف أنواع الخدمات للسيدات المستفيدات من المشروع في الأربع محافظات.

حاضر فى الورشة تميم قنديل استشاري تدريب وتنمية مهنية، وتضمنت الورشة شرح التحليل الرباعي SWOT، والوقوف على القدرات ومعرفة السلبيات وتجنبها، وتنمية نقاط القوة وتعزيزها، وكذلك شرح تحليل PESTEL، وهو أداة عمل استراتيجية تسمح للمؤسسات بفهم كيف يمكن للعناصر المختلفة أن تؤثر على عملها.

كما تضمنت الورشة تحليل المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع وتقييمها وتحديد طرق التعامل معها، بالإضافة إلى تحديد أصحاب المصلحة من أفراد أو جهات التي لها تأثير على المشروع أو تتأثر به.

جدير بالذكر أن مؤسسة تأهيل لتنمية مهارات التميز تعد من المؤسسات الرائدة في مجال التنمية لما تمتلكه من كوادر وخبرات محلية ودولية، وتهدف إلى تقديم حلول مستدامة لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تطوير نماذج الأعمال وتقييم احتياجات سوق العمل وتطوير وتقديم برامج تنمية مهارات القوى العاملة.