السبت 29 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لتنمية المهارات

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة تأهيل لتنمية مهارات التميز ورشة عمل لبناء قدرات فريق عمل المشروع والإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة وبعض موظفي إدارات المجلس في القاهرة وفروعه بالمحافظات المستهدفة للمشروع  (البحيرة، والغربية، والمنيا، والأقصر).

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المجلس القومي للمرأة بالفيوم يشارك في الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

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القومي للمرأة ينظم ندوة حول "المرأة والتكنولوجية "

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"القومي للمرأة وللطفولة والأمومة" يتقدمان ببلاغ للنيابة ضد وافد لترويجه لختان الإناث

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تفاصيل بيان القومى للمرأة فى الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو

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القومي للمرأة يهنئ السفيرة نبيلة مكرم لتكليفها رئيسا للأمانة الفنية  للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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القومي للمرأة ينظم ورشة تدريبية حول "التمكين الذاتي"

وتهدف هذه الورشة إلى إجراء جلسات عصف ذهنى وتحليل البيانات للخروج بنموذج أعمال مستدام لوحدات خدمات تنمية الأعمال التى تقدم مختلف أنواع الخدمات للسيدات المستفيدات من المشروع في الأربع محافظات.

 

حاضر فى الورشة  تميم قنديل استشاري تدريب وتنمية مهنية، وتضمنت الورشة شرح التحليل الرباعي SWOT، والوقوف على القدرات ومعرفة السلبيات وتجنبها، وتنمية نقاط القوة وتعزيزها، وكذلك شرح تحليل PESTEL، وهو أداة عمل استراتيجية تسمح للمؤسسات بفهم كيف يمكن للعناصر المختلفة أن تؤثر على عملها.

 

كما تضمنت الورشة تحليل المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع وتقييمها وتحديد طرق التعامل معها، بالإضافة إلى تحديد أصحاب المصلحة من أفراد أو جهات التي لها تأثير على المشروع أو تتأثر به.

 

جدير بالذكر أن مؤسسة تأهيل لتنمية مهارات التميز تعد من المؤسسات الرائدة في مجال التنمية لما تمتلكه من كوادر وخبرات محلية ودولية، وتهدف إلى تقديم حلول مستدامة لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تطوير نماذج الأعمال وتقييم احتياجات سوق العمل وتطوير وتقديم برامج تنمية مهارات القوى العاملة.

الجريدة الورقية