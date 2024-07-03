الأدب والفن والعمارة الإنسانية فى ضيافة اتحاد كتاب مصر

ينظم اتحاد كتاب مصر، ندوة ثرية ومميزة تضم الأدب والفن وتفاصيل العمارة الإنسانية، وحكايات من وعن الواحات، عن الأماكن والمهن والناس والتقاليد والعادات، يناقش فيها كتاب “حكايات من الواحات” للكاتبة الدكتورة سوسن الشريف.

يأتى ذلك بحضور متميز لأبطال الحكايات لرواية تجاربهم بأنفسهم، ما سيثري النقاش ويمنح الكتاب روح وواقعية.

وأبطال الحكايات، المهندس الاستشاري وخبير العمارة البيئية رامز عزمي شارك في تنفيذ وتصميم فندق "أدرير أميلال"، و"البابنشال" وغيرهما من الفنادق البيئية في سيوة، ساهم في ترميم قلعة شالي، ومأذنة المسجد العتيق، وحسن المليجي صاحب فندق قصر البجوات بواحة الخارجة، عضو غرفة السياحة والسفر، و محمد المليجي صاحب ومؤسس ومصمم فندق قصر البجوات بواحة الخارجة، ومدرب دولي لشئون الاستدامة.

وتناقش الكتاب الدكتورة عزة بدر الكاتبة والروائية، والصحفية بمجلة صباح الخير، الحاصلة على جائزة الدولة للتفوق في الآداب هذا العام.

تدير الندوة الكاتبة منى ماهر ، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب ونادي القصة.

تقام الندوة مساء اليوم بمقر اتحاد الكتاب- 11 شارع حسن صبري- الزمالك