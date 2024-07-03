زيزو يتقدم للزمالك في شباك فاركو بالشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي نظيره فاركو في المباراة التي تجمعهما باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف التقدم عن طريق أحمد مصطفي زيزو في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الأبيض سجلها اللاعب بنجاح.

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

بينما جاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جيفرسون إينكادا- عمرو ناصر- ياسين السيد- أحمد عوض.

الوسط: محمود جهاد- محمود عماد- محمد عز.

الهجوم: جابر كامل- شكري نجيب- سيف تيري.