نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في المحمودية والرحمانية

واصلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة جولاتها التفقدية علي عدد من المدارس بمركز المحمودية رافقها خلالها على زيد - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، حيث تفقدت مدارس (مدرسة المحمودية الثانوية بنين و مدرسة المحمودية الرسمية لغات و مدرسة المحمودية الثانوية بنات و مدرسة الزهور الإعدادية للتعليم الأساسي و مدرسة الشهيد محمد أحمد توفيق ناصر) وذلك لمتابعة الإستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتي ستنطلق في 10/6/2024 للمواد غير المضافة للمجموع.

كما قامت بتفقد مدارس (الشهيد محمود ندا - الشهيد مسعد الحلبى - الشهيد محمد حامد عاشور - السلام الابتدائية) بمركز الرحمانية وذلك بحضوروالحسينى أبو عيانة - رئيس مركز ومدينة الرحمانية، وذلك للتأكد من مدى جاهزية اللجان المقرر عقد امتحانات الثانويه العامة بها.

وخلال جولتها أكدت الدكتورة نهال بلبع، على الإنتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء الإمتحانات، مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتقليل الكثافة داخل اللجان لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وأكدت على الإنتهاء من تجهيز الاستراحات التى خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة مشرفي الإستراحات بتذليل كافة العقبات أمام المراقبين والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين اللجان وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الاشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس وتوفير وسائل التهوية اللازمة والإضاءة الجيدة.

هذا بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) سيقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 إدارة تعليمية.