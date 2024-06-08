نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال رصف الطريق الدولي الساحلي

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بجولة تفقدية لمتابعة اعمال الرصف الجارى تنفيذها بالطريق الدولي الساحلي رافد 45 بطول 4.5 كم بتكلفة اجمالية 67 مليون جنية والذى يربط بين محافظتي البحيرة والإسكندرية وتنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى، وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار ، والمهندس مجدى عامر رئيس الهيئة العامة للطرق للمنطقة 13 ، والمهندسة كريمة عاشور مدير مديرية الطرق و المهندسة ايناس قاسم مدير عام التخطيط والمتابعه بالمحافظة .

وقد أكدت نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل جهودها فى قطاع الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين مشيرة إلى أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق إيقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع ويسهم في دفع عجلة الاستثمار .

كما أشارت إلى أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي أولها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري والقضاء على زحمة الطرق وتمهيدها بشكل يليق بالجمهورية الجديدة للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال،إلى جانب ذلك تخفيف الازدحام المرورى،واختصار الوقت والجهد .

يأتى ذلك ضمن خطةالدولة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين حياة وتنمية،وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية بالإضافة إلى المحاور والكبارى باعتبارها الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.