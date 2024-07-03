الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

في مواجهته الأولى بالمسمى الجديد .. مودرن سبورت يفوز على البلدية ويرتقي للمربع الذهبي

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق مودرن سبورت على نظيره بلدية المحلة بهدف من دون رد ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولى لحساب منافسات الجولة الـ29 للدوري الممتاز.

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جاء هدف المواجهة الوحيد ، عبر اللاعب الكاميرونى أرنولد إيبا ، في الدقيقة 86.
بهذا الفوز يأتي فريق مودرن سبورت في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة ، بينما تجمد رصيد  بلدية المحلة عند النقطة 23 في المركز السادس عشر.

وخاض فريق مودرن سبورت اللقاء بتشكيل ضم كل من ..
حراسة المرمى:  محمود حمدي.
خط الدفاع : باسم علي، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم
خط الوسط : غنام محمد ، محمد محمود، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع
الهجوم : أرنولد إيبا.

وضم تشكيل البلدية كل من ..
حراسة المرمى : أحمد حسين.
الدفاع .. هشام شعبان ، أحمد العش ، السيد عوض ، نور الزمورى.
الوسط .. يوسف حسن ، كهربا ، إبراهيم شتا ، ماجد هانى.
الهجوم : حسام أشرف ، محمد أميسى.

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