الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

السيرة الذاتية للفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

وزير الدفاع يؤدي
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السيرة الذاتية للفريق اول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي 
الإسم : عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر

السلاح : المدفعية

الرتبة : فريق أول

تاريخ الميلاد : 27/6/1955

تخرج من الكلية الحربية عام 1977

الدفعة 69 حربية 

التأهيل العسكرى :

بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية .

حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية .

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان .

حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية .

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الوظائف الرئيسية التي شغلها :

تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مديراً لمعهد المدفعية ،
ثم نائباً لمدير إدارة التجنيد والتعبئة ، ثم مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ،
ونائب مدير الكلية الحربية ، ومدير كلية القادة والأركان ، ثم مديراً لإدارة الشرطة العسكرية ،
ثم مساعداً لوزير الدفاع ثم عين محافظاً للسويس عام 2018 .

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الأنواط والنياشين :

حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، ونوط التدريبمن الطبقة الأولى ، نوط 25 ابريل 1982  ، ونوط الخدمة الممتازة ، نوط الواجب العسكري
من الطبقة الأولى ، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ،وميدالية اليوبيل الذهبى للثورة ، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء ، وميدالية 25 يناير وميدالية 30 يونيو .

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