السيرة الذاتية للفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

السيرة الذاتية للفريق اول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي

الإسم : عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر



السلاح : المدفعية



الرتبة : فريق أول



تاريخ الميلاد : 27/6/1955



تخرج من الكلية الحربية عام 1977



الدفعة 69 حربية



التأهيل العسكرى :



بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية .



حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية .



حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان .



حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية .





الوظائف الرئيسية التي شغلها :



تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مديراً لمعهد المدفعية ،

ثم نائباً لمدير إدارة التجنيد والتعبئة ، ثم مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ،

ونائب مدير الكلية الحربية ، ومدير كلية القادة والأركان ، ثم مديراً لإدارة الشرطة العسكرية ،

ثم مساعداً لوزير الدفاع ثم عين محافظاً للسويس عام 2018 .





الأنواط والنياشين :



حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، ونوط التدريبمن الطبقة الأولى ، نوط 25 ابريل 1982 ، ونوط الخدمة الممتازة ، نوط الواجب العسكري

من الطبقة الأولى ، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ،وميدالية اليوبيل الذهبى للثورة ، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء ، وميدالية 25 يناير وميدالية 30 يونيو .