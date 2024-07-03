السيرة الذاتية للفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
السيرة الذاتية للفريق اول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي
الإسم : عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر
السلاح : المدفعية
الرتبة : فريق أول
تاريخ الميلاد : 27/6/1955
تخرج من الكلية الحربية عام 1977
الدفعة 69 حربية
التأهيل العسكرى :
بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية .
حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية .
حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان .
حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية .
الوظائف الرئيسية التي شغلها :
تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مديراً لمعهد المدفعية ،
ثم نائباً لمدير إدارة التجنيد والتعبئة ، ثم مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ،
ونائب مدير الكلية الحربية ، ومدير كلية القادة والأركان ، ثم مديراً لإدارة الشرطة العسكرية ،
ثم مساعداً لوزير الدفاع ثم عين محافظاً للسويس عام 2018 .
الأنواط والنياشين :
حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، ونوط التدريبمن الطبقة الأولى ، نوط 25 ابريل 1982 ، ونوط الخدمة الممتازة ، نوط الواجب العسكري
من الطبقة الأولى ، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ،وميدالية اليوبيل الذهبى للثورة ، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء ، وميدالية 25 يناير وميدالية 30 يونيو .