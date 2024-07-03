الأربعاء 03 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

حوادث

حركة إدارية .. عرفة للقاهرة والحميلي للجيزة خلال ساعات

ارتياح في الشارع عقب تجديد الثقة .. "توفيق" وزيرًا للداخلية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

شهدت وزارة الداخلية حالة من الارتياح الشديد عقب تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الثقة في اللواء محمود توفيق وزير للداخلية للمرة الثانية.

تجديد الثقة في وزير الداخلية 

واللواء محمود توفيق من الوزراء الذين شهدت البلاد في عهدهم حالة من التواجد الأمني لخدمة المواطن وسرعة الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية والإجرامية.

كما شهدت البلاد حالة من الاستقرار الأمني، وإشادة المواطنون بقرار تجديد الثقة في الوزير. 

وأكدت مصادر مطلعة أن الوزير سيُصدر حركة إدارية خلال أيام لشغل المناصب التي خلت بخروج قياداتها لتولي حقائب المحافظين.

وعلمت الوفد أن من ضمن المرشحين لمنص مدير أمن القاهرة اللواء إيهاب عرفة مديرا لأمن القاهرة ، واللواء سامح الحميلي مديرا لأمن الجيزة.

 

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