كاف يحرج اتحاد الكرة بشأن رخصة بيراميدز

وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي الاتحاد المصري في موقف حرج بشأن رخصة مشاركة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بالاتحاد الأفريقي:" لا صحة مطلقا لما أشيع من الاتحاد المصري حول تحقيق لدى الاتحاد الأفريقي حول عدم صحة رخصة بيراميدز، والنادي حصل على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية هو والأهلي والمصري بالفعل، ولم يرد من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أي أحكام نهائية ضد بيراميدز حتى يتم إيقاف رخصته".

وتقدم نادي النجوم بشكوى رسمية للكاف ضد حصول بيراميدز على رخصته رغم صدور قرار من لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة لصالحه بشأن مستحقات محمود صابر لاعب الفريق السابق.