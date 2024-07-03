الأربعاء 03 يوليو 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة العام الهجرى الجديد

زيارة إستثنائية لنزلاء
زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح

بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1446هـ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهملمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.

 

 فقد تم التصريح بزيارة إستثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 8/7/2024حتى يوم الخميس الموافق 18/7/2024.. ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .


وفي وقت سابق وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

 

تقرر منحهم زيارة استثنائية واحدة وقفة أو أول أيام عيد الأضحى المبارك على أن يستكمل منحها بعد انتهاء الإجازة الرسمية للعيد وحتى يوم الخميس الموافق 4/7/2024م، ولا تحتسب الزيارة المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.. وذلك أسوة بالأعوام السابقة.


يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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