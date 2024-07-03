الحوار الوطني يهنئ عضوي الأمانة الفنية وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب لتوليهما منصب نائب المحافظ

هنأت الأمانة الفنية للحوار الوطني عضوي الأمانة الفنية للحوار الوطني، وخريجيّ الأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتور مينا عماد ثابت حنا، لتوليه منصب نائب محافظ أسيوط، والدكتور محمد سامي التوني، لتوليه منصب نائب محافظ الفيوم.

كما هنأ مجلس أمناء الحوار الوطني قد هنأ المستشار محمود فوزي- رئيس الأمانة الفنية، والدكتورة مايا مرسي- عضو مجلس الأمناء، لانضمامهما للتشكيل الوزاري الجديد.

ويتولى المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني منصب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي- عضو مجلس الأمناء، لتوليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويؤكد الحوار الوطني على أنه الاختيار الذي صادف أهله، متمنين لهم كامل التوفيق ومواصلة النجاح والعطاء لخدمة الوطن.



