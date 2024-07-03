رئيس جامعة سوهاج يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة تجديد الثقة

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أيمن عاشور بمناسبة تجديد الثقة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، متمنياً له التوفيق والسداد واستمرار مسيرة تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي للمساهمة في رفعة وتعظيم شأن مصرنا الغالية .

وثمن النعماني، المجهودات الكبيرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وتقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بهذا القطاع والارتقاء بالمستوي الأكاديمي والبحثي، تحقيقاً للتنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر حظي بإهتمام ودعم القيادة السياسية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن عاشور كان يتولى منصب نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما عمل الدكتور محمد أيمن عاشور أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وشغل منصب وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، واستمر في منصبه حتى تم صدور قرار تعيينه كعميد لكلية الهندسة، وتولى منصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات.