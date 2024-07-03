الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

اقتصاد

" الأخضر طالع نازل " سعر الدولار اليوم اربعاء|آخر تحديث

دولار
دولار

"الأخضر طالع نازل" سعر الدولار.. استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 منتصف التعاملات، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري.

وتوفر «بوابة الوفد» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار و العملات الأجنبية و العربية ، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لمتابعيها  في مختلف المجالات .

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بـ البنك المركزي الآن، حوالي 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم حوالي 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 

‏يورو :   

   شراء  51.6664

   بيع     51.8992

 

اقرأ أيضًا .. زيادة جديدة في مرتبات شهر يوليو 2024 |تفاصيل


 

جنيه إسترليني :   

 شراء    60.9921 

  بيع      61.2442

‏دولار‏ ‏كندى‏ :     

شراء     35.16   

 بيع       35.2769

‏كرون‏ ‏دانمركى‏ : 

 شراء    6.9267 

 بيع       6.9585

 

كرون نرويجي : 

شراء     4.4992

بيع        4.5329

 

كرونا سويدية : 

شراء     4.5434

بيع        4.5672

فرنك‏ ‏سويسرى‏

شراء     53.1713

بيع        53.388

 

‏ 100 ين‏ ‏يابانى‏  

شراء     29.7092

بيع        29.8761

‏دولار‏ ‏استرالى‏

شراء     32.0768

بيع        32.2254

 

 

اليوان الصيني

شراء     6.6158

بيع        6.6304

أسعار العملات العربية 

دينار كويتي

شراء     156.2591

بيع        157.299

‏‏ريال‏ ‏سعودى‏

شراء     12.8286

بيع        12.8566

‏ ‏درهم‏ ‏اماراتي

شراء     13.1164

بيع        13.1286

دينار بحريني

شراء     126.3224

بيع        127.9147

‏ريال‏ ‏عمانى‏

شراء     123.7495

بيع        125.2468

‏ريال‏ ‏قطرى‏

شراء     12.2132

بيع        13.2255

‏دينار‏ ‏اردنى‏

شراء     67.3714

بيع        68.0497

لمزيد من الأخبار إضغط هنا 


 

 

مواد متعلقة

41 جنيهًا للكيلو .. الأرز رايح على فين|إعرف الأسعار

الدينار الكويتي على عرش العملات| اعرف وصل كام

جولد بيليون: ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل رقمًا جديدًا

توقعات بتراجع كبير في أسعار المانجو الموسم الحالي

لو عايز تشترى سيارة .. قرض بشروط ميسرة من البنوك

الدولار رايح على فين .. مفاجأة بأسعار العملات الأجنبية اليوم

الجريدة الورقية