" الأخضر طالع نازل " سعر الدولار اليوم اربعاء|آخر تحديث

"الأخضر طالع نازل" سعر الدولار.. استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 منتصف التعاملات، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري.

وتوفر «بوابة الوفد» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار و العملات الأجنبية و العربية ، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لمتابعيها في مختلف المجالات .

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بـ البنك المركزي الآن، حوالي 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم حوالي 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

‏يورو :

شراء 51.6664

بيع 51.8992





جنيه إسترليني :

شراء 60.9921

بيع 61.2442

‏دولار‏ ‏كندى‏ :

شراء 35.16

بيع 35.2769

‏كرون‏ ‏دانمركى‏ :

شراء 6.9267

بيع 6.9585

كرون نرويجي :

شراء 4.4992

بيع 4.5329

كرونا سويدية :

شراء 4.5434

بيع 4.5672

فرنك‏ ‏سويسرى‏

شراء 53.1713

بيع 53.388

‏ 100 ين‏ ‏يابانى‏

شراء 29.7092

بيع 29.8761

‏دولار‏ ‏استرالى‏

شراء 32.0768

بيع 32.2254

اليوان الصيني

شراء 6.6158

بيع 6.6304

أسعار العملات العربية

دينار كويتي

شراء 156.2591

بيع 157.299

‏‏ريال‏ ‏سعودى‏

شراء 12.8286

بيع 12.8566

‏ ‏درهم‏ ‏اماراتي

شراء 13.1164

بيع 13.1286

دينار بحريني

شراء 126.3224

بيع 127.9147

‏ريال‏ ‏عمانى‏

شراء 123.7495

بيع 125.2468

‏ريال‏ ‏قطرى‏

شراء 12.2132

بيع 13.2255

‏دينار‏ ‏اردنى‏

شراء 67.3714

بيع 68.0497

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