زيادة جديدة في مرتبات شهر يوليو 2024 |تفاصيل

زيادة جديدة في مرتبات شهر يوليو 2024، جاءت في مقدمة الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والعاملين بالدولة عبر محرك البحث العالمى google خاصة وأن شهر يوليو يشهد الزيادة السنوية من كل عام.

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بعد تبكيرها، بينما يتم قبض معاشات ذات الشهر في موعدها المحدد من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية.

مرتبات شهر يوليو ستصرف بالزياده المقررة والتي تم تطبيقها بشكل رسمي في شهر مارس 2024 ولم تصرف بأي زياده جديده كما يتوقع الكثير من العاملين في الدولة، وفي حالة وجود اي زياده جديده تخص المرتبات سيتم الاعلان عنها من قبل وزاره المالية، ويجب على المواطنين أخذ أي معلومات تخص المرتبات في مصر من قبل الوزاره وليس من أي مصدر اخر.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة لقرائها نعرض فى السطور القليلة القادمة موعد قبض معاشات ومرتبات شهر يوليو وتفاصيل الزيادة الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أما بالنسبة الى موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 والذي يشغل بال الكثير من المواطنين والعاملين بالقطاع الحكومي، فمن المقرر صرف المرتبات الخاصه بشهر يوليو يوم 18 يوليو 2024 وفقا لاخر تصريح لوزاره الماليه في جمهوريه مصر العربيه وذلك بدلا من يوم 23 الذي يعتبر الموعد الرسمي لصرف اي مرتبات في مصر، وسيتم صرف مرتبات شهر يوليو بالزياده الجديده والمقرره خلال الاشهر الماضيه والتي تقدر بنسبه 50% كحد ادنى للاجور تلك الزياده المعلنه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه لكافه العاملين بالدوله ولجميع الدرجات الوظيفيه، وسيكون بامكان كافه المواطنين صرفه تلك المرتبات من ماكينات الصرافه او من البنوك او من مكاتب البريد.

زيادة الحد الأدنى للأجور

الدرجة السادسة 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

الدرجة الثانية 8000 جنيه.

أماكن صرف المرتبات في مصر

أعلنت الوزارة انه يمكن صرف المرتبات من ماكينات الصراف الآلي.

كما بإمكان كافة المواطنين صرف المرتبات فروع البنوك المختلفة.

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