خبير: تعيين نواب لرئيس الوزراء خطوة مهمة لدفع العمل التنفيذي وإعداد كوادر جيدة

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن التشكيل الوزاري الجديد جاء ملبيا لطموحات المواطنين وتم التغيير على نطاق واسع ليشمل عددًا كبيرًا من الوزارات وضم نسبة كبيرة من الشباب مما يعطي دفعة كبيرة للعمل الوطني.

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تعيين نواب لرئيس الوزراء منهم الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان يأتي في إطار الإشراف على مهام معينة لممارسة دور أكبر لدفع العمل التنفيذي مما يشكل خطوة مهمة لإعداد كوادر جيدة في الجهاز الإداري.

وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، من أهم أولويات الحكومة الجديدة تحقيق طفرة كبيرة في الملفات التي تهم المواطن في فترة قصيرة بما في ذلك التضخم وانقطاع التيار الكهربائي وبالتالي يتعين على كل الوزراء أن يحددوا حجم الإنجاز في الملفات التي تهم المواطن يقوموا بها خلال 100 يوم الأولى حتى يشعر المواطن بأن الحكومة مختلفة عن سابقتها.

وأوضح، أنه تم تخفيف عدد الوزارات من 33 إلى 30 حقيبة وزارية مما يعكس الرغبة في ترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة الجهاز الإداري وبالتالي من المتوقع أن يكون للحكومة دورا في دفع العمل الوطني الفترة المقبلة، ويتم استكمال ذلك بضخ دماء جديدة في فريق العمل داخل الوزارات، على حد قوله.