خبير: التشكيل الوزاري الجديد متنوع لتحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء متنوع وجاء لتحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والاقتصادية للدولة فيما يتعلق بضخ دماء جديدة والحرص على تنويع الخبرات والكفاءات داخل الحكومة الجديدة.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن التشكيل الوزاري الجديد شمل بعض الوزراء الجدد إضافة إلى وزراء مازالوا في مناصبهم وبالتالي نتمنى من الحكومة الجديدة أن يكون هناك ارتباط مباشر بالمواطن والعمل على حل المشكلات الاقتصادية، وتحقيق نسبة من الرضا النسبي لدى للمواطن.

وذكر، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أنه من أهم أولويات الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق وأيضا مواجهة أزمة ارتفاع الاسعار لانها تمس المواطن، بالاضافة إلى تحقيق أهداف أخرى كحفظ الأمن وتدشين مشروعات كبرى ومشروعات مستقبلية حتى تكون على اتصال مباشر بالمواطن، وتوفير فرص عمل وهذا شيء جيد، وهو ما تسعى إليه دولة رئيس الوزارء، على حد قوله.