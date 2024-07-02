الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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خبير: أولويات الحكومة الجديدة التركيز على الاستثمار وتجاوز الصدمات

د. مصطفى مدبولي خلال
د. مصطفى مدبولي خلال إحدى الجولات

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله أن الحكومة الجديدة ستولي أهمية كبيرة للملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه قد نرى سياسات أكثر مرونة في التعامل مع الصدمات، وهو ما يعتبر جديدًا.

وفي مداخلته الهاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر على قناة "إكسترا نيوز"، أشار عبد الله إلى ضرورة تبني سياسات مرنة في الوقت الحالي، لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة التغيرات الإقليمية والدولية.

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وتواصل الحكومة الجديدة العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة، حيث قد تقدم بعض القوانين للبرلمان لإجراء تعديلات عليها، وتتعلق هذه القوانين بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولوية.

وأشار إلى أنه قد يحدث تحرك كبير من قبل المجلس الأعلى للاستثمار بشأن ملف الاستثمار، ومن المتوقع رؤية تغيير واضح في سياسة التمويل للتعامل مع الأزمات، وبهذه الطريقة، ستكون لدى الحكومة أساليب متنوعة من التمويل التي تعتمد عليها ولن تكون تقليدية كما كانت في السابق، لكي تتمكن من التعامل مع التحديات الخاصة للسياسات المالية العالمية.

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