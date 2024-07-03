رد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، على تساؤل هل تتأثر امتحانات الثانوية العامة بتغير وزير التربية والتعليم.

وذكر الخبير التربوي أنه لن يحدث تأثير كيير على سير العملية الامتحانية في الثانوية العامة 2024 لعدة أسباب:

إن وزارة التربية والتعليم تعمل في اطار منظومى متعدد الهياكل الإدارية والفنية، وكل يعمل في اطار واجباته ومهامه

على الرغم من تغيير وزير التربية والتعليم إلا أن غالبية القيادات المشرفة على الامتحانات ثابتة في وظائفها مثل مديري المديريات التعليمية والادارات التعليمية والمركز القومى للامتحانات فضلا عن استمرار نواب وزير التربية والتعليم

إن امتحانات الثانوية العامة 2024 تم وضعها بالفعل في كافة المواد وطباعتها كما أن آليات تنظيم الامتحانات لن تتغير.

توجد لجان مشكلة بالفعل خاصة بامتحانات الثانوية العامة 2024 كل مادة ويمكنها مراجعة أى مشكلة حال وجودها.

توجد آليات محددة ومنظمة لعلاج أية مشكلات قد تنشأ في امتحانات الثانوية العامة 2024.

تغيير وزير التعليم وسط امتحانات الثانوية العامة 2024

وأدى الدكتور محمد عبد اللطيف اليمين الدستورية لتولي منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلفا للدكتور رضا حجازي، في وسط امتحانات الثانوية العامة 2024.

وتستكمل امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم 20 يوليو في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع واستأنفت بالمواد المضافة يوم السبت 22 يونيو 2024.

ويتولى الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منصب نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2024.

