41 جنيهًا للكيلو .. الأرز رايح على فين|إعرف الأسعار

سجل سعر الأرز السائب اليوم الاربعاء 3 يوليو 2024 قيمة تتراوح من 30 إلى 33 جنيهًا للكيلو حسب جودة الأرز، ويبدأ سعر الأرز المعبأ من حوالي 33 جنيها و35 و41 جنيها حسب الشركة المنتجة.

الأرز غذاء رئيس

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسة للمواطن المصري، فضلًا عن الأهمية الاقتصادية.

الالتزام بالمساحات المحددة لزراعة الأرز

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة بشأن زراعة محصول الأرز.

كما شدد على أهمية استنباط أصناف من التقاوى "قليلة استهلاك المياه" وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي بدوره إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق وخفض أسعارها.

أسعار الدقيق اليوم الاربعاء

حققت أسعار الدقيق والردة خلال تعاملات اليوم الاربعاء 3يوليو لدى تاجر الجملة وبالاسوقا المحلية، تباينا، حيث أستقرت اسعار الدقيق وتراجعت اسعار الردة بالاسواق، وثبت سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى نحو 14,500 جنيه للطن.

بينما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، تراجعًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى نحو 13,100 جنيهًا.

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,500 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 14,300 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

بينما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، تراجعًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 13,100 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

سعر الدقيق الفينو اليوم الاربعاء 3يوليو

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن

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