توقعات بتراجع كبير في أسعار المانجو الموسم الحالي

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن أسعار الـ مانجا في الموسم ستكون مابين 35 لـ 40 جنيهاً، للكيلو الواحد باختلاف أنواع المانجا، مضيفاً "المانجا الموسم الحالي ستكون في متناول الجميع، وفق آليات العرض والطلب".

وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة ، في بيان صحفي، إن موسم المانجا وصل الأسواق قبل أوانه بـ 10 أيام بسبب حرارة الجو والتي ساهمت طرح المانجا الأسواني ووصلت الأسواق، مشيراً "الكل هيأكل مانجا بأسعار مقبولة وفق العرض والطلب.

وتوقع النجيب، إن معدل الانخفاض لأسعار المانجا للموسم الحالي ستصل لنسبة مابين 35 لـ 40%، مضيفاً آليات العرض والطلب هي المتحكم الرئيس في الأسعار، وسط توقعات تتراجع اسعار المانجا بسبب زيادة المعروض، وفق بشائر المحاصيل بالمحافظات.

وكشف النجيب، إن عوامل الجو وارتفاع درجات الحرارة التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة كانت سبب رئيسي في إكتمال نمو محاصيل المانجا في أسوان، والإسماعيلية، وغيرها من المحافظات، متوقعاً إن تغزو المانجا الأسواق خلال أيام.

وفي سياق منفصل إستقرت أسعار القمح اليوم الاربعاء 3 يوليو بالاسواق المحلية ولدى تجار الجملة حيث سجل القمح الروسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند مستوى 12,500 جنيه للطن خلال التعاملات.

قمح روسي بروتين 11.5%

كما ثبتت أسعار القمح «بروتين 11.5%» في السوق المحلي ليصل عند 12,300 جنيه للطن.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، ليصل عند 12,200 جنيه للطن.

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 28,000 جنيهًا للطن.

الفول الاسترالي

كما سجل سعر الفول الاسترالي استقرارًا لدى التجار بلغ نحو 25,000 جنيه للطن .

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين قد أدلى بتصريحات سابقة له، أن هناك معروضًا جيدًا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، منوهًا بأن الدولة المصرية تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2024 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية، تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.





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