وزير الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات (فيديو)

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إنه لا بد من العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية، وأضاف عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تصدير المنتجات الزراعية وإضافة الرقعة الزراعية ستعطي فرصة جيدة لزيادة التصدير، وتوفير عملة حرة للصناعة، وعمل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.

وأضاف خلال حديثه لقناة إكسترا نيوز أن مصر لديها كل المقومات التي تساعدها على النجاح والبنية التحتية التي تمت على مدار الـ10 سنوات الماضية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت الوزارة بضرورة الاهتمام بالمواطن وتوفير مستلزمات الزراعة والاهتمام بالإرشاد الزراعي، وكل ما يمس قوة المصريين والزراعة المزارع البسيط والأهالي في الريف المصري وتحسين السلالات.

وأضاف أن تنمية الثروة السمكية والداجنة هدف آخر لوزارة الزراعة ولرؤية مصر 2030 للوصول للاكتفاء الذاتي.

أسماء نواب الوزراء في الحكومة الجديدة

ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية.

شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية.

يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة.

عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة.

محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة.

عمرو محمد قنديل نائبًا لوزير الصحة.

مارجيت صاروفيم يوسف نائبًا لوزير التضامن .

حسام الدين صالح عثمان نائبًا لوزير التعليم العالي.

أحمد محمد ضاهر حسين نائبًا لوزير التربية والتعليم.

أيمن بهاء الدين البصال نائبًا لوزير التربية والتعليم.

ماجد عبد الحميد متولي نائبًا لوزير النقل.

نهاد شاهين على شاهين نائبًا لوزير النقل.

وجدي شحات عبد الحكيم نائبًا لوزير النقل.

صباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء.

منتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدني.

بكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

غادة مصطفى لبيب عبد الغنى نائبًا لوزير الاتصالات.

رأفت عبد العزيز فهمي هندي نائبًا لوزير الاتصالات.

سيد إسماعيل على أحمد نائبًا لوزير الإسكان.

مصطفى إبراهيم الصياد نائبًا لوزير الزراعة.

أبو بكر محمد حنفي نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

نبيل رياض حبشي نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

وليد حسين أبو المجد على نائبًا لوزارة التموين.