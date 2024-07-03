وزير الإسكان: إدارة الأصول واستثمار المشروعات المنفذة أولوية (فيديو)

تقدم وزير الإسكان شريف الشربيني، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكليفه وزيرا للإسكان، مؤكدا خلال حديثه لقناة إكسترا نيوز، عقب حلف اليمين الدستورية، أن هناك مجموعة من الملفات ذات الأولوية، على رأسها مشروعات سكن لكل المصريين، والإسكان الاجتماعي، ومشروعات تطوير العشوائيات بالأماكن المختلفة، ومشروع حياة كريمة.

إدارة الأصول واستثمار المشروعات

وأضاف الشربيني خلال لقاء على شاشة "إكسترا نيوز"، أن إدارة الأصول واستثمار المشروعات التي جرى تنفيذها هو الشغل الشاغل للحكومة، لتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة، خصوصا المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى إشراك المستثمرين والقطاع الخاص بشكل كامل.

مدن الجيل الرابع

وأوضح أن مدن الجيل الرابع ومدينة العلمين الجديدة واستكمال بقية مشروعات العاصمة الإدارية من ضمن الملفات المهمة للوزارة.

أسماء نواب الوزراء في الحكومة الجديدة

ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية.

شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية.

يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة.

عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة.

محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة.

عمرو محمد قنديل نائبًا لوزير الصحة.

مارجيت صاروفيم يوسف نائبًا لوزير التضامن .

حسام الدين صالح عثمان نائبًا لوزير التعليم العالي.

أحمد محمد ضاهر حسين نائبًا لوزير التربية والتعليم.

أيمن بهاء الدين البصال نائبًا لوزير التربية والتعليم.

ماجد عبد الحميد متولي نائبًا لوزير النقل.

نهاد شاهين على شاهين نائبًا لوزير النقل.

وجدي شحات عبد الحكيم نائبًا لوزير النقل.

صباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء.

منتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدني.

بكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

غادة مصطفى لبيب عبد الغنى نائبًا لوزير الاتصالات.

رأفت عبد العزيز فهمي هندي نائبًا لوزير الاتصالات.

سيد إسماعيل على أحمد نائبًا لوزير الإسكان.

مصطفى إبراهيم الصياد نائبًا لوزير الزراعة.

أبو بكر محمد حنفي نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

نبيل رياض حبشي نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

وليد حسين أبو المجد على نائبًا لوزارة التموين.