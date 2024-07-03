إعلام أسيوط ينشر السيرة الذاتية لـ اللواء هشام أبوالنصر المحافظ الجديد

نشر مكتب إعلام محافظة أسيوط ، اليوم الاربعاء ، السيرة الذاتية لـ اللواء هشام أحمد أبو النصر والذى أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية محافظاً لأسيوط .

وأشار البيان الى أن المحافظ الجديد يتيمز بالكفاءة والتفانى فى العمل خلال فترة عمله بقطاع الشرطة ،وكان معروفاً بالحزم والجدية فى العمل وتدرج فى المناصب حتى تولى مساعداً لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة .

كان اللواء هشام أحمد أبو النصر قد تخرج في كلية الشرطة دفعة 1985 وتدرج فى المناصب حتى شغل مأمورا لقسم شرطة الوايلي ثم تولى منصب مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة قبل توليه منصب نائب مدير أمن القاهرة من يوليو 2019 وحتي يوليو 2020.

وشغل " أبوالنصر " منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق بدرجة مدير عام "حكمدار قطاع شرق القاهرة" خلال الفترة من يوليو 2020 وحتي يوليو 2021 ليتم ترقيته مديراً لأمن مطروح ، إلي أن تقلد منصبه "مديرأمن الجيزة " مساعداً لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وعضواً بالمجلس الاعلى للشرطة فى يوليو 2022 .