جامعة سمنود التكنولوجية تنظم ورشة عمل للطلاب برعاية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

عقدت جامعة سمنود التكنولوجية، ورش عمل قام بها الخبراء من بنك QNB؛ بهدف نشر فكر ريادة الأعمال، والفكر الإبتكاري لدى الطلاب بما فيها دراسة احتياجات السوق المبدئية، ونموذج العمل التجاري، وكيفية إنشاء خطة العمل لأي مشروع.

جاء ذلك في إطار سعي جامعة سمنود التكنولوجية للإهتمام برعاية المبتكرين والنوابغ من طلاب الجامعة، وأعضاء الهيئة المعاونة.

وكان في استقبال فريق التدريس الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتورة هبة الفوطي منسق مشروع أولمبياد الشركات الناشئة ومدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال.

ومن فريق التدريس ضم باسم نبيل مدير الشراكة والاتفاقيات بالبنك، ونهى مجدي مدير الشمول المالي للتجزئة المصرفية قطاع التجزئة المصرفية، وإسلام الأمير مسئول أول تطوير الأعمال.

وصرح الدكتور منتصر دويدار، أن هذا التدريب يأتي ضمن مشروع أولمبياد الشركات الناشئة، والتي تهدف إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلي مشاريع انتاجية أو خدمية، وتدريب أصحاب الأفكار على كيفية عمل دراسات الجدوى الإقتصادية للمشروع، من خلال عمل دراسة للسوق والدراسة الفنية والدراسة المالية.

وأكد إسلام الأمير، على أن بنك QNB يسعى للقيام بدوره المجتمعي من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى طلاب الجامعات، حتى يتسنى لهم القيام بمشاريعهم الخاصة بعد التخرج.

وأوضحت الدكتورة هبة الفوطي أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يدعم المشاريع التي تقدم بها طلاب جامعة سمنود التكنولوجية والهيئة المعاونة، وعددها ١٩ مشروع يتم التنافس فيما بينهم لاختيار أفضل المشاريع وتصعيدها للتنافس على مستوى الجامعات المصرية، حيث يتم وضع معايير المفاضلة بين هذه المشاريع من حيث ابتكارية الفكرة وقابليتها للتحويل إلى منتج وحاجة السوق لهذا المنتج.

وتناولت ورشة العمل عدة مشروعات متمثلة في التعريف ببنك QNB ونشأته، و الموضوع الثاني تناول الحديث عن الخدمات التي يقدمها البنك، بينها تمت إنهاء المناقشة بالحديث عن ريادة الأعمال.وفتح حلقة نقاشية بين المحاضرين والحضور.

يذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية هي إحدى جامعات الجيل الرابع التي تهتم بالتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتركز على الإبتكار وريادة الأعمال، لذا تم إنشاء مركز الإبتكار وريادة الأعمال بها؛ كي يتم الإهتمام بالطلاب الشين يملكون الفكر الإبتكاري والإبداعي ولديهم التوجيه لريادة الأعمال، ويأتي هذا عبر صقل موهبتهم وتنميتها من خلال التدريب المستمر.



