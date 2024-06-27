رئيس جامعة سمنود التكنولوجية يستقبل ممثل مؤسسة صناع الخير

استقبل الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية اليوم الخميس ،الكاتب الصحفي عصام عبدالرحمن مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير بمقر جامعة سمنود التكنولوجية، بحضور الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وأثنى الدكتور منتصر دويدار على دور مؤسسة صناع الخير ودعمها لطلاب جامعة سمنود التكنولوجية؛ بتخصيص ١٠٠ منحة لسداد المصروفات للطلاب المتفوقين والغير قادرين على تحمل أعباء المصاريف الدراسية ولديهم الرغبة والشغف في استكمال التعليم والحصول على شهادة البكالوريوس.

وتناول اللقاء مناقشة عدة محاور رئيسية منها استمرارية المنح المقدمة من المؤسسة لطلاب الجامعة حتى انهاء الدراسة بالجامعة، شريطة أن يحافظ الطالب على تفوقه، كما تم مناقشة عقد اسبوع تدريبي لطلاب الجامعة لتنمية مهارات التواصل الفعال، والفكر الابتكاري وريادة الأعمال، وتحويل النماذج الأولية لبعض مشاريع الطلاب إلى آلات ومعدات بهدف توطين الصناعة، على أن يتم عرض منتجات الطلاب على هامش افتتاح الدورات التدريبية.

وطرح الدكتور السيد العجوز فكرة أن يتم توزيع بعض المعدات والآلآت وخطوط الانتاج المصغرة لتدريب الطلاب عليها بالجامعة.

كما طرح الدكتور وليد رسلان فكرة دعم مؤسسة الخير لطلاب التدريب الميداني لما يمثله من قيمة هامة جدًا لصقل مهارات الطلاب للوفاء بمتطلبات سوق العمل.

الجدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية هي أحد الجامعات الحكومية المصرية التي تم انشاؤها بقرار من السيد رئيس الجمهوية لانشاء الجامعات التكنولوجية عام ٢٠١٩، ضمن تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.