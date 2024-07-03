الإيقاع بالمتهم بإلقاء مادة حارقة على بائعين في الشرابية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بشكوى بأحد العقارات دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (5 بائعين- مقيمون بدائرة القسم) مصابين بحروق بأماكن متفرقة بالجسم، وقرروا تضررهم من (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") لقيامه بالتشاجر مع أحد المصابين بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها المشكو فى حقه بالحضور لمحل سكنهم وقام بكسر باب الشقة وإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة عليهم ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه مرتكبى الواقعة (المشكو فى حقه- سائق توك توك) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب وأضافا بتحصلهم على المادة المعجلة للاشتعال عن طريق سحب البنزين من مركبة "التوك توك" ملك الأخير، واتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، شنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بتوجيه عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة أشمون.

القبض على 8 متهمين في حملة أمنية بالمنوفية

أسفرت جهودها عن ضبط عدد 8 قضايا ضُبط خلالهم 8 متهمين وبحوزتهم كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين" – 11 فرد محلي وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات الأمنية.

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

تعرض 6 أشخاص للاصابة ، في حادث تصادم وقع بين سيارة وتروسيكل بطريق الفتح- أسيوط الجديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق أسيوط الجديدة ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل أسفر الحادث عن إصابة كلا من نادية. أ.م " 71 عامًا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، ومحمد. ع. س 10 أعوام، مصاب بسحاجات بالجسم، ومروان. ع. س 14 عاما، مصاب بسحجات، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي.

وأصيب محمود. س.م 37عامًا، بجروح بالجسم، وأدهم. م. س 11 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومريم. م. س 7 أعوام، مصابة بجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.