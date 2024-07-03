الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

الحوار الوطني يهنئ المستشار محمود فوزي والدكتورة مايا مرسي لتوليهما حقائب وزارية في الحكومة الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ مجلس أمناء الحوار الوطني المستشار محمود فوزي- رئيس الأمانة الفنية، والدكتورة مايا مرسي- عضو مجلس الأمناء، لانضمامهما للتشكيل الوزاري الجديد.

ويتولى المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني منصب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي- عضو مجلس الأمناء، لتوليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويؤكد الحوار الوطني على أنه الاختيار الذي صادف أهله،  متمنين لهم كامل التوفيق ومواصلة النجاح والعطاء لخدمة الوطن.


 

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