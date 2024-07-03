الحوار الوطني يهنئ المستشار محمود فوزي والدكتورة مايا مرسي لتوليهما حقائب وزارية في الحكومة الجديدة

هنأ مجلس أمناء الحوار الوطني المستشار محمود فوزي- رئيس الأمانة الفنية، والدكتورة مايا مرسي- عضو مجلس الأمناء، لانضمامهما للتشكيل الوزاري الجديد.

ويتولى المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني منصب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي- عضو مجلس الأمناء، لتوليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويؤكد الحوار الوطني على أنه الاختيار الذي صادف أهله، متمنين لهم كامل التوفيق ومواصلة النجاح والعطاء لخدمة الوطن.



