نقيب الفلاحين: نأمل من وزير الزراعة الجديد إنهاء أزمة الأسمدة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن اختيار المهندس علاء فاروق وزيرًا للزراعة اختيار موفق لأنه شخصيه لها باع كبير في المجال الزراعي ومحبوب من الفلاحين، لافتا إلى أن علاء فاروق كان له فضل كبير في رفع الديون عن المعسرين من الفلاحين خلال الفترة السابقة.

وأضاف عبدالرحمن، إننا نأمل أن يلتزم الوزير الجديد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والخاصة بالعمل على تخفيف الأعباء عن الفلاحين بقدر الامكان، مشيرًا إلى أن أول ازمة تقابل الوزير الجديد هي أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر، متمنيا أن يعيد الوزير الجديد هيكلة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة.

وأضاف ابو صدام، على الوزير الجديد، أن يعيد قناة مصر الزراعية للفلاحين لتكون منارة الارشاد والتوعية وعرض هموم ومخاوف الفلاحين حيث يتطلب ذلك إعادة النظر في كل مستشاري الوزير السابق الذين كانوا حجر عثرة بين الوزير السابق والفلاحين.

وأكد عبدالرحمن، أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أهم ما يشغل بال الفلاحين بالإضافة الي ضرورة الانتهاء من المشروعات الزراعية مثل منظومة الكارت الذكي وتحويل الري من الري بالغمر الي ري حديث والعمل علي التواصل المستمر مع الفلاحين علي الأرض وإنجاز تطلعات القيادة السياسية الحكيمة في جمهورية جديدة تتمتع بأمن غذائي

ودعا أبو صدام، الوزير الجديد لاعادة ترتيب الأولويات بوزارة الزراعة ودعم مركز البحوث الزراعية للانتهاء من المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر والمشروع القومي للصرف المغطي

كانت قد شهدت محافظة الإسكندرية فى الأيام الماضية مشكلة كبيرة بسبب إرتفاع أسعار الأسمدة يرجع لرفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة ولجوء الدولة إلى فكرة تخفيف الأحمال مما أثر سلبيًا على إنتاج بعض المصانع وتوقف بعضها عن الإنتاج بالإضافة إلى زيادة الكميات المصدرة للخارج على حساب السوق المحلي وعدم التزام المصانع بتوريد الحصة المخصصة كسماد مدعم والمحددة بـ 55% من انتاجها مما يؤدي لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعية بالكميات المطلوبه وفي الأوقات المناسبه مما يجبر الفلاحين علي شراء الأسمدة من السوق السوداء خاصة أننا في ذروة احتياج المحاصيل الصيفية للأسمد