أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء 3 يوليو لدى تاجر الجملة

أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء.. واصلت أسعار زيوت الطعام خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المحلية وتجار الجملة، استقرارهًا، بالرغم من ارتفاع أسعار زيت الأولين، بينما ثبت سعر زيت الصويا المكرر، واستقرت باقي الأنواع الأخرى.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" اسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الاربعاء، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقثتصادية والسعرية بالاسواق المحلية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الأسعار، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الاربعاء 3 يوليو

سعر زيت الصويا المكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا استقرارًا، مسجلًا 49,000 جنيه

زيت الأولين

بينما ارتفعت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 54,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة الخام

في حين شهد سعر طن زيت الذرة الخام استقرارًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 38,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبت سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 50,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 49,000 جنيه للطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة.

وأضاف، أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.