شهد التعديل الوزاري الجديد، لأول مرة تعيين نائب لوزير التموين والتجارة الداخلية حسب قائمة الأسماء المعلنة لنواب الوزراء فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

على مدار التاريخ لم تشهد وزارة التموين تعيين نائب للوزير بل كان الوزير رئيسا لبعض الجهات التابعة للوزارة ومنها لجنة المساعدات الأجنبية وجهاز تنمية التجارة الداخلية .

حسب الأسماء المعلنة تم تعيين اللواء أركان حرب وليد ابو المجد يشغل منصب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، نائبا لوزير. التموين

من أهم تصريحات اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، إن مصر تولد من جديد وإن حلم بناء الجمهورية الجديدة يفرض إعطاء أولوية مطلقة لكل ما يدعم زيادة عجلة الإنتاج والأمن والاستقرار.

أضاف «أبو المجد» في كلمته خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا : “ندرك أن التحدي القائم في عالم اليوم هو تحدٍ اقتصادي بكل أشكاله، وقد كان لسياسات الرئيس السيسي الحكيمة دورا كبيرا في إعادة بناء مصر على دعائم الاقتصاد القوي والعلوم والتقنيات الحديثة أكبر الأثر في نهضة مصر وانطلاقتها الجديدة نحو غد أفضل”.