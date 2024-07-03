بعد آدائه اليمين.. من هو الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجديد

أدى الدكتور أسامة الأزهري، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزيرًا للأوقاف بالحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف

أسامة السيد محمود محمد الأزهري، خطيب ومحاضر أزهري ولد في الإسكندرية 16 يوليو 1976م، ونشأ في سوهاج من صعيد مصر، وهو المستشار الديني لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

مؤهلاته العلمية:

- حصل على شهادة العالمية (الدكتوراه) من كلية أصول الدين بمرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالطبع والتداول عام 2011م.

- حصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف سنة 1999م.

- حصل على: درجة التخصص (الماجستير) في الحديث الشريف وعلومه من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية سنة 2005م.

الدكتور أسامة الأزهري يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للأوقاف

- عمل معيدا بقسم الحديث الشريف بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط سنة 2000م، ثم مدرسا مساعدا بنفس الكلية سنة 2005م.

- وهو مدرس مساعد بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالزقازيق.

وكانت ترددت أنباء عن تولي الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، منصب وزير الأوقاف، خلفًا للدكتور محمد مختار جمعة، الذي تولى حقيبة الأوقاف منذ 10 سنوات.

وتواصلت بوابة الوفد الإلكترونية، مع مصادر داخل وزارة الأوقاف، أكدوا أن مختار جمعة، ودع العاملين بمقر الوزارة بعد تأكده من خروجه من التشكيل الوزاري الجديد لأول مرة منذ يوليو 2013، في حكومة الدكتور حازم الببلاوي.