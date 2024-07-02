أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف.. جمعة يودع الكرسي بعد 11 عامًا

ترددت أنباء عن تولي الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، منصب وزير الأوقاف، خلفًا للدكتور محمد مختار جمعة، الذي تولى حقيبة الأوقاف منذ 10 سنوات.

وتواصلت بوابة الوفد الإلكترونية، مع مصادر داخل وزارة الأوقاف، أكدوا أن مختار جمعة، ودع العاملين بمقر الوزارة بعد تأكده من خروجه من التشكيل الوزاري الجديد لأول مرة منذ يوليو 2013، في حكومة الدكتور حازم الببلاوي.

الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف

الدكتور أسامة الأزهري

أسامة السيد محمود محمد الأزهري، خطيب ومحاضر أزهري ولد في الإسكندرية 16 يوليو 1976م، ونشأ في سوهاج من صعيد مصر، وهو المستشار الديني لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

مؤهلاته العلمية:

- حصل على شهادة العالمية (الدكتوراه) من كلية أصول الدين بمرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالطبع والتداول عام 2011م.

- حصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف سنة 1999م.

- حصل على: درجة التخصص (الماجستير) في الحديث الشريف وعلومه من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية سنة 2005م.

- عمل معيدا بقسم الحديث الشريف بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط سنة 2000م، ثم مدرسا مساعدا بنفس الكلية سنة 2005م.

- وهو مدرس مساعد بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالزقازيق.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق

الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية

تاريخ الميلاد: 1966/2/16

المؤهلات العلمية: تخرج من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة بتقدير (جيد جدا) مع مرتبة الشرف عام 1987، والأول على دفعته.

حصل على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بتقدير (ممتاز) عام 1991م.

حصل على درجه الدكتوراه بتقدير (ممتاز) بمرتبة الشرف الأولى عام 1994م.

التدرج الوظيفي والمناصب التي شغلها

تدرج في الوظائف بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر من معيد بالكلية إلى درجة الأستاذ، ثم شغل منصب وكيل الكلية (بنين) ثم عميدأً للكلية نفسها، وكان أول عميد منتخب للكلية في تاريخها.

عضو بالمكتب الفني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشئون الدعوة والإعلام الديني.

انتخب عضواً بمجمع البحوث الإسلامية.

عٌين وزيراً للأوقاف في حكومة كل من الدكتور حازم الببلاوي، والمهندس إبراهيم محلب (الأولى والثانية)، والمهندس شريف إسماعيل، ثم في حكومة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي.

رئيس اتحاد الأوقاف العربية.

عضو المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامي.

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

عضو اتحاد كتاب مصر.

عضو اتحاد الكتاب العرب.

عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية.

عضو لجان التحكيم لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر ـ تخصص الأدب والنقد.

تم اختياره كأفضل شخصية دينية في مصر لعام 2014م في استفتاء واسع أجراه موقع اليوم السابع.

تم اختياره سفيراً للتسامح والسلام عام 2015م من منظمة التسامح والسلام بدولة الكويت.

تم اختياره عضواً بالمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي عام 2019م.