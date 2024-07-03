الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

اليوم.. اختبارات المقاولون العرب الخارجية بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأت اليوم الأربعاء 3 يوليو اختبارات المقاولون العرب بمحافظة الدقهلية بمدينة المنصورة لجميع المراحل السنية من مواليد 2005 وحتى٠2017

مواعيد الاختبارات الخارجية **محافظة الدقهلية ** مدينة المنصورة :


يوم الأربعاء الموافق 3-7-2024  
9:00 صباحا 
ملعب نادي عمال المنصورة 
     شارع عبدالسلام عارف بجوار الأمن المركزي
المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب  
                 فرع الشرقية 
   كابتن / عصام سعيد

في سياق متصل، تبدأ اليوم الأربعاء 3 يوليو اختبارات المقاولون العرب بمحافظة المنوفية بمدينة بركة السبع لجميع المراحل السنية من مواليد 2005 وحتى٠2017

 

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