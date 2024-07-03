اليوم.. اختبارات المقاولون العرب الخارجية بالدقهلية
بدأت اليوم الأربعاء 3 يوليو اختبارات المقاولون العرب بمحافظة الدقهلية بمدينة المنصورة لجميع المراحل السنية من مواليد 2005 وحتى٠2017
مواعيد الاختبارات الخارجية **محافظة الدقهلية ** مدينة المنصورة :
يوم الأربعاء الموافق 3-7-2024
9:00 صباحا
ملعب نادي عمال المنصورة
شارع عبدالسلام عارف بجوار الأمن المركزي
المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب
فرع الشرقية
كابتن / عصام سعيد
في سياق متصل، تبدأ اليوم الأربعاء 3 يوليو اختبارات المقاولون العرب بمحافظة المنوفية بمدينة بركة السبع لجميع المراحل السنية من مواليد 2005 وحتى٠2017