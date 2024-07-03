اليوم.. اختبارات المقاولون العرب الخارجية بالدقهلية

بدأت اليوم الأربعاء 3 يوليو اختبارات المقاولون العرب بمحافظة الدقهلية بمدينة المنصورة لجميع المراحل السنية من مواليد 2005 وحتى٠2017

مواعيد الاختبارات الخارجية **محافظة الدقهلية ** مدينة المنصورة :



يوم الأربعاء الموافق 3-7-2024

9:00 صباحا

ملعب نادي عمال المنصورة

شارع عبدالسلام عارف بجوار الأمن المركزي

المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب

فرع الشرقية

كابتن / عصام سعيد

في سياق متصل، تبدأ اليوم الأربعاء 3 يوليو اختبارات المقاولون العرب بمحافظة المنوفية بمدينة بركة السبع لجميع المراحل السنية من مواليد 2005 وحتى٠2017