إرتفاع طفيف بأسعار الفاكهة والخضروات اليوم الأربعاء بالفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو، إرتفاعا طفيفا الأسعار في الأسواق وتوافر المعروض من الخضروات والفاكهة بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إرتفاعا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الثلاثاء بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة بالجملة، وعدد من الأسواق والسويقات.

كيلو الطماطم ب15 جنيها.. إرتفاع طفيف بأسعار الخضروات في الفيوم

وشهدت الأسعار في أسواق الخضروات إرتفاعا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 22 جنيها، والطماطم 15 جنيهات، وكيلو الليمون 30 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر 10 جنيهات والأصفر 8 جنيهات، و12 جنيها للخيار والقثاء، و25 جنيها للفلفل الألوان، و20 جنيها لورق العنب، و12 جنيها للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و12 جنيها للباذنجان الأبيض، و15 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و17 جنيها للفلفل الرومي و10 جنيهات للجزر، و30 جنيها لكيلو البامية، و7 جنيهات لكيلو الملوخية، وربطة الشبت والبقدونس والبصل الأخضر بمبلغ 3 جنيهات، وتراوحت أسعار الكرنب من 10 إلى 20 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 7 جنيهات، والكابوتشا والخس 4 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم ليسجل مبلغ 60 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة شهدت الأسواق إنخفاضا طفيفا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار كيلو البرتقال الصيفي من 7 إلى 10 جنيها، وتراوحت أسعار العنب الأبيض والأحمر من 30 إلى 45 جنيها للكيلو، وكيلو الخوخ ب25 جنيها، والبرقوق 35 جنيها فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح البلدي ب35 جنيها والتفاح الأحمر والأصفر مبلغ 45 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 65 جنيها، و15 جنيها للتين الرمادي والفراولة، و20 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الكنتالوب، و12 جنيها للشمام، وتراوحت أسعار البطيخ من 25 إلى 70 جنيها للبطيخة الواحدة حسب الحجم.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الأربعاء العمومي بالغرق، وسوق الأربعاء الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد في توفير عوامل نقل الخضروات والفاكهة إلى الأسواق.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.