التشكيل المثالي لدور الـ16 في يورو 2024

انتهى دور الستة عشر لبطولة "يورو 2024" كأس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا، مُسفرًا عن تأهل 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي.

وتأهلت إلى دور ربع نهائي يورو 2024 منتخبات "ألمانيا، إسبانيا، هولندا، النمسا، إنجلترا، سويسرا، فرنسا، البرتغال".

التشكيل المثالي

وجاء التشكيل المثالي لدور الـ 16 في البطولة القارية وفقا لوسائل الإعلام ليشهد تواجد 3 لاعبين من إسبانيا وأيضًا من هولندا، بينما يحضر منتخب ألمانيا صاحب الأرض بلاعب واحد فقط.

حراسة المرمى: يان أوبلاك (سلوفينيا)

خط الدفاع: بوستش (النمسا) – ميريح ديميرال (تركيا) – شلوتربيك (ألمانيا) – ناثان آكي (هولندا)

خط الوسط: تشافي سيمونز (هولندا) – فابيان رويز (إسبانيا) – كودي جاكبو (هولندا)

خط الهجوم: دونيل مالين (هولندا) – داني أولمو (إسبانيا) – نيكو ويليامز (إسبانيا).

التشكيل المثالي

موعد مباريات دور الـ8

من المقرر أن تبدأ فعاليات دور الثمانية لبطولة كأس أمم أوروبا يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو الجاري، بإقامة مباراتين بين فرنسا والبرتغال، ومواجهة نارية أخرى بين إسبانيا وألمانيا.

ترتيب هدافي يورو 2024

جدول ترتيب هدافي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024“، بعد أن تم إسدال الستار على دور ثمن نهائي المسابقة.

واستطاع منتخب فرنسا أن يتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا على حساب بلجيكا بعد أن حقق الفوز بهدف دون رد، بينما صعد البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 أمام سلوفينيا.

وتمكن المنتخب الهولندي من بلوغ الدور ذاته بعد الفوز على رومانيا بثلاثية نظيفة، فيما انتصرت تركيا على النمسا بهدفين مقابل هدف.



وجاء ترتيب هدافي يورو 2024 كالتالي:



جيورجيس ميكاوتادزي ” منتخب جورجيا” 3 أهداف

جمال موسيالا “منتخب ألمانيا ” 3 أهداف

إيفان سكرانز ” منتخب جورجيا ” 3 أهداف

كودي جاكبو “منتخب هولندا” 3 أهداف

نيكلاس فولكروج “منتخب ألمانيا” هدفان

رازفان مارين “منتخب رومانيا ” برصيد هدفين

كاي هافيرتز “منتخب ألمانيا” برصيد هدفين.

جود بيلينجهام “منتخب إنجلترا ” برصيد هدفين.

فابيان رويز “منتخب إسبانيا” برصيد هدفين.

هاري كين “منتخب إنجلترا” برصيد هدفين.