تعرض 6 أشخاص للإصابة، في حادث تصادم وقع بين سيارة وتروسيكل بطريق الفتح- أسيوط الجديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق أسيوط الجديدة ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل أسفر الحادث عن إصابة كل من نادية. أ.م " 71 عامًا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، ومحمد. ع. س 10 أعوام، مصاب بسحاجات بالجسم، ومروان. ع. س 14 عاما، مصاب بسحاجات، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي.

وأصيب محمود. س.م 37عامًا، بجروح بالجسم، وأدهم. م. س 11 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومريم. م. س 7 أعوام، مصابة بجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا قنا

وفي سياق اخر ، لقي شخصين مصرعهما وتعرض 5 آخرين للإصابة ، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، علي شهد طريق سفاجا قنا،تم نقل الضحايا والمصابين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا قنا، وتحديدا بالكيلو 80.

على الفور تم الدفع بعدد 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وإيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف الأجهزة المختصة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.