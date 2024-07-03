محافظ المنوفية.. 5 سنوات من المسئولية وعطاء مستمر مع الحكومة الجديدة

تؤدي الحكومة الجديدة حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الأربعاء، وشملت التغيير عددًا من المحافظين والإبقاء على البعض الآخر من بينهم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

إبراهيم أبو ليمون 5 سنوات في مسئولية المنوفية

في السطور التالية نرصد أبرز وأهم المعلومات عن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، بعد مرور 5 سنوات على تولي مسئولية محافظة المنوفية في عام 2019.

ولد أبو ليمون، في محافظة الغربية عام 1962، والتحق بالرقابة الإدارية في عام 1989، وحتى تعيينه كمحافظ للمنوفية.

تدرج في جميع الوظائف داخل الرقابة الإدارية، وتولى رئيس مكتب الرقابة الإدارية منذ عام 2003 بعدد من المحافظات بالبحر الأحمر، ثم القاهرة، ثم الإسكندرية حتى عام 2011.

وتولى محافظ المنوفية الجديد، منصب رئيس إدارة مركزية رقابية، ونائب رئيس قطاع رقابي حتى عام 2015، ثم تولى منصب رئيس قطاع مالي وإداري، ثم قطاع أمن حتى عام 2017، ورئيس جهاز مكافحة الفساد الإقليمي بدرجة وكيل أول الهيئة، ثم تم تعيينه محافظا المنوفية فى عام 2019 .