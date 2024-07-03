5 أعرض مهمة تحذر من نقص السكر في الدم.. تعرف عليها

إذا كنت تعاني من مرض السكري، فأنت على دراية بأهمية السيطرة على مستويات السكر في الدم عندما تكون مرتفعة جدًا، وهي حالة تعرف بفرط السكر في الدم، كما يجب عليك تجنب انخفاض مستويات السكر في الدم ما يعرف بنقص السكر في الدم.

أعراض نقص السكر في الدم

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث شوت" الطبي، يحدث نقص السكر في الدم عندما تنخفض مستويات الجلوكوز في الدم إلى مستوى منخفض للغاية بحيث لا يمكن للجسم الحفاظ على وظائفه الطبيعية.

عادةً ما يُعرف نقص السكر في الدم بمستوى جلوكوز في الدم أقل من 70 ملليجرام لكل ديسيلتر. يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض في مستويات السكر في الدم إلى مضاعفات قصيرة الأجل مثل الارتباك والدوار، بالإضافة إلى مشكلات أكثر خطورة مثل النوبات والغيبوبة، وفي حالات نادرة، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة. عادةً ما يكون انخفاض سكر الدم نتيجة لجرعة عالية جدًا من الأنسولين، أو تغيير في النظام الغذائي، أو زيادة في النشاط البدني.

للحماية من نقص السكر في الدم وتجنب آثاره الجانبية الخطيرة، يجب مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام وعلاج أي انخفاض فور اكتشافه. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون على دراية بالأعراض التي تشير إلى انخفاض مستويات السكر في الدم لضمان السيطرة عليها بشكل فعال. تشمل هذه الأعراض:

الجوع الشديد

إذا شعرت فجأة بجوع شديد وغير مبرر، فإن ذلك قد يكون إشارة من جسمك إلى أن مستوى السكر في الدم منخفض. يمكنك التحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق حساب كمية الكربوهيدرات التي تتناولها وفهم الأنواع المختلفة ومصادر الطعام. تعتمد كمية الكربوهيدرات المناسبة لكل شخص على مجموعة متنوعة من العوامل، لذا يُنصح بالعمل مع أخصائي تغذية أو أخصائي رعاية مرضى السكري لتحديد الكمية المثلى لك.

القلق

عند انخفاض مستويات الجلوكوز بشكل كبير، يفرز الجسم هرمونات الإبينفرين (الأدرينالين) والكورتيزول، مما يحفز الكبد على إطلاق المزيد من السكر في الدم. يمكن أن يؤدي هذا إلى الشعور بالقلق، بالإضافة إلى أعراض مرتبطة مثل الارتعاش والتعرق وخفقان القلب.

اضطرابات النوم

نقص السكر في الدم الليلي، الذي يمثل حوالي نصف جميع نوبات نقص السكر في الدم، يمكن أن يسبب عددًا من اضطرابات النوم. تشمل الأعراض التعرق الليلي، الكوابيس، نوبات الاستيقاظ المفاجئة والصراخ، ومشاعر الاضطراب والارتباك عند الاستيقاظ. تناول وجبة خفيفة قبل النوم قد يساعد في تقليل تكرار وشدة اضطرابات النوم.

الهزات والرعشة

الارتعاش هو أحد الأعراض التي تحدث عندما يتم تنشيط الجهاز العصبي اللاإرادي أثناء انخفاض سكر الدم.

عدم الاستقرار العاطفي

تشير الدراسات إلى أن التقلبات المزاجية والنوبات العاطفية المفاجئة التي لا تعد نموذجية لسلوكك الطبيعي هي من بين الأعراض العصبية لنقص السكر في الدم. تشمل هذه الأعراض التهيج والعناد ومشاعر الاكتئاب.

بشكل عام، للوقاية من نقص السكر في الدم، يجب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام مع مراقبة مستويات السكر في الدم. إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة، من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور لمنع تفاقم الحالة. استشارة الطبيب وأخصائي التغذية يمكن أن توفر خطة علاجية مخصصة لضمان الحفاظ على مستويات السكر في الدم في النطاق المثالي.