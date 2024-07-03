اقتران القمر بالمشترى.. أشرف شاكر: ظاهرة ليست نادرة وتُرى بالعين المجردة

تحدث الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن ظاهرة اقتران القمر بالمشترى في مشهد بديع يُشاهد بالعين المجردة، قائلا إن تلك الظاهرة الفلكية ليست نادرة، وإنما تحدث كل يوم ظواهر اقتران مع القمر أو المحاق أو البدر، موضحا أننا في محاق شهر محرم.

القمر في طور المحاق

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «لو نظر أحد منذ ساعتين مضوا تجاه الشرق، كان سيجد القمر في طور المحاق ويوجد أسفله نجم لامع للغاية وهو كوكب المشترى الذي يُعرف بلامعه وعملاق المجموعة الشمسية».

القمر والمشترى

وتابع، أن الظاهرة سالفة الذكر يمكن رؤيتها بالعين المجردة القمر والمشترى بجوار بعضهم البعض، ولكن في حالة وجود منظار صغير سيتمكن الشخص من رؤية الـ4 أقمار غاليليو «أقمار كوكب المشترى».

ويقترن هلال القمر المتناقص بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي قبل شروق الشمس بحوالي ساعتين وربع صبيحة اليوم الأربعاء 03 يوليو 2024 في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أنه سيظهر الكوكب كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو" وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشترى.

ونظرا للمسافة الظاهرية الكبيرة بين القمر والمشتري (خمس درجات) فلن يظهرا سوياً في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك عبر المناظير.

وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشترى نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.