كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن زعم صاحب أحد الحسابات بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة الحوامدية بالجيزة باقتحام منزله وتحطيم محتوياته والاستيلاء على مبلغ مالي والتعدي عليه بالضرب والقبض على نجل شقيقه.

الداخلية كشف حقيقة اقتحام منزل مواطن بالحوامدية

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 4/6/2024 تبلغ لقسم شرطة الحوامدية بوجود مشاجرة وإطلاق ألعاب نارية بطريقة عشوائية، وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة بأحد الشوارع بدائرة القسم بين طرف أول 9 أشخاص، وطرف ثان 4 أشخاص، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة فيما بينهما تطورت إلى مُشاجرة، وتعدى كل من الطرفين على الآخر، وتم ضبط 5 أشخاص من طرفي المشاجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وبعرضهم على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين، وبتاريخ 23/6 تم ضبط باقي أطراف المشاجرة ومن بينهم الشاكي، وأنه قصد من شكواه غل يد رجال الشرطة بالقسم من تنفيذ الضبط والإحضار الصادر ضده.

ضبط محاسب استولى على 45 ألف جنيه من شقيقين بسوهاج

وعلي صعيد اخر ، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، فرع سوهاج، من ضبط محاسب بشركة يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، لقيامه بالنصب على سائق يقيم بذات العنوان، والاستيلاء منه على مبلغ 45 ألف جنيه كمقدم بزعم قدرته تعيينه وشقيقه.

كان مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بقيم محاسب بالنصب والاحتيال على سائق وشقيقة والاستيلاء منهما على مبالغ مالية، بقصد التوظيف.

تبين من خلال التحريات، خلال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو إسلام م ي ر29 سنة سائق ومقيم دائرة المركز، بتضرره من المدعو محمود ع م ع 38 سنة محاسب بالشركة، ومقيم بناحية دائرة المركز لقيامه بالنصب عليه والحصول منه على مبلغ مالي "45.000" خمسة وأربعون ألف جنيه كمقدم لمبلغ " 120.000 " ألف جنيه بزعم مقدرته علي تعيينه وشقيقه بوزارة البترول إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه عقب استصدار إذن النيابة العامة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.