تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو مساء اليوم الأربعاء على باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.



يواجه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مشكلة غياب سبعة لاعبين من القوام الأساسي بسبب الإصابه وهم محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وسيف الجزيري والونش وناصر منسى وسيف جعفر ويخضعون جميعا لبرنامج تأهيلي.



وأكد المدير الفني للاعبين أنهم عليهم أن يقاتلوا من أجل الدخول إلى المربع الذهبي خصوصا أن الفريق مازال لديه ١٥ مباراه بصرف النظر عن ضياع ستة نقاط بسبب الإنسحاب أمام الأهلي.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو:



ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من محمد صبحي لحراسة المرمى حسام عبد المجيد وحمزه المثلوثي وعمر جابر ومحمد شحاته لخط الدفاع عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر لخط الوسط مصطفى شلبى وزيزو وأوباما لخط الهجوم.



ويتخلف عن قائمة الزمالك كل من: محمود عبد الرازق " وسيف الجزيري وأحمد فتوح " وناصر منسي وسيف جعفر ومصطفى الزناري للإصابة، ومهاب ياسر ومحمد أشرف روقا لأسباب فنية، و محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي.

تبدأ مباراة الزمالك وفاركو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة على ستاد برج العرب.

