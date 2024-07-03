من هو كريم بدوي وزير البترول الجديد ؟

ساعات قليلة وتؤدي الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد التغيير الوزاري اختيار المهندس كريم بدوي منصب وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة الجديدة خلفًا للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السابق.

وتستعرض «بوابة الوفد» أبرز المعلومات الخاصة بالمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، والذي شغل منصب الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط.

وقاد بدوي العديد من المبادرات التي عززت التعاون بين شلمبرجير ووزارة البترول المصرية، والعمل على العديد من المشروعات لتطوير وتحديث قطاع البترول المصري بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

من هو كريم بدوي؟

كريم بدوي مهندس بترول ذي خبرة واسعة في قطاع الطاقة، وبدأ مسيرته المهنية في شلمبرجير حيث تدرج في المناصب حتى أصبح مديرا عاما لشركة شلمبرجير مصر وشرق المتوسط، كما يتميز بدوي بقدرته على القيادة الاستراتيجية ورؤيته المستقبلية لتطوير قطاع البترول من خلال تبني أحدث التقنيات وتعزيز الكفاءات المحلية.

خبرة عالمية للمهندس كريم بدوي

بدأ بدوي عمله كمهندس ميداني منذ عام 1996 وحتى عام 2000، ومدير الخدمة الميدانية في شركة «شلمبرجير»، ومقره في أبردين في اسكتلندا منذ عام 2001 وحتى عام 2002، وتولى مدير مركز التدريب بالشركة منذ 2002 وحتى 2003، ومدير تطوير التدريب في جميع أنحاء العالم، ومدير التوظيف للشركة من عام 2003 وحتى 2006، ثم مدير عمليات الخطوط السلكية في شرق إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط من 2006 وحتى 2008، مدير العمليات وأنظمة الأعمال ودعم العمليات من 2008 وحتى 2010.

كما تقلد مدير تكنولوجيا المعلومات شلمبرجير روسيا من 2010 وحتى 2011، ثم مدير تكنولوجيا المعلومات روسيا وآسيا الوسطى، ونائب الرئيس للخدمات المشتركة روسيا وآسيا الوسطى، ثم نائب الرئيس لخدمات الاختبار روسيا وآسيا الوسطى، ثم المدير العام مصر وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومدير الأداء الرقمي للمؤسسة، وفي النهاية المنصب الحالي وهو الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط.لعب دورًا هامًا في دعم المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال برامج «شلمبرجير» للمساعدة المجتمعية.