السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك وزير المالية الجديد

تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية خلال ساعات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر اسم أحمد كجوك، كأحد أهم الأسماء شبه المؤكدة لتولي وزارة المالية في التشكيل الحكومي الجديد خلفًا للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق.

من هو أحمد كوجك وزير المالية الجديد

وتستعرض «بوابة الوفد» السيرة الذاتية للدكتور أحمد كجوك وزير المالية الجديد، الذي شغل منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية، و حاصل على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010، وعام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية، وحصل على بكالوريوس آداب فى علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.

شغل كجوك منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولى بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى الوقت الحالى، ومن الفترة مايو 2011 حتى 2013، عمل نائب مساعد وزير المالية لشئون شراكة دوفيل (وهي شراكة وضعتها مجموعة الثمانى بالدول المتقدمة فى فرنسا 2011 من أجل مساعدة دول العالم العربى).

وفى الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل كجوك مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، وقبلها فى الفترة من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011، عمل نائب لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولى.

وشغل كجوك فى الفترة من 2004 حتى 2008، منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية، قبلها عمل مستشارا اقتصاديا لدى الوحدة من الفترة 2004 حتى 2007.

ومن عام 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004، عمل اقتصاديا فى وزارة الاقتصاد والتجارة، وفى الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحثا اقتصاديا فى وزارة الاقتصاد.

وتم انتخابه فى 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة الدعم الفني في مكتب البنك الدولى فى القاهرة، كما شغل منصب مدير مجموعة من الاقتصاديين والباحثين داخل وحدة السياسات لمالية الكلية بوزارة المالية.

وأجرى عددا من الدراسات في علم الاقتصاد الجزئي، كما أجرى دراسات على علم تشخيص النمو وهو علم يعمل على تحليل مواطن القوة ونقاط الضعف للإطار التحليلى الإبداعى للتعرف على معوقات النمو الاقتصادى فى الدول النامية.

وقام بدراسات في علم الاقتصاد الكلي الذي يبحث الأمور الاقتصادية من منظور شامل، ودراسات فى إدارة المالية العامة، والأمن الاجتماعى، وسياسات التنمية الاقتصادية فى الشرق الأوسط.