15 معلومة عن حياة الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الجديد               

شهدت محافظة الإسكندرية فى الساعات الأخيرة تغير مفاجئ فى حركة الموظفين عقب تداول المصادر بتولى اللواء أشرف الجندي بتولية محافظ الإسكندرية، وحدث تغير مفاجئ.

وأكدت المصادر، أن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، المرشح لتولي منصب محافظ الإسكندرية، خلفا للواء محمد الشريف الذي غادر ديوان عام المحافظة بعد أن ودع العاملين به، مؤكدًا أن اختيار الفريق أحمد خالد يأتي ضمن أصحاب الكفاءات الذين شملتهم الحركة وفي ظل خبراته الطويلة.

السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد

ولد الفريق أحمد خالد 1 يناير 1958، وتم تعيينه بالقوات البحرية برتبة ملازم بحري فى 16 يونيو 1978، وتم ترقيته إلى رتبة لواء في أول يناير 2008، كما تولى رئاسة أركان البحرية في أبريل 2015، قبل أن تتم ترقيته اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قيادة القوات البحرية.

تدرج أحمد خالد حسن سعيد، فى المناصب حتى رتبة فريق، وفى 27 إبريل 2017 ،حصل على بكالوريوس الدراسات البحرية عام 1978، وفرقة الغطس الأولية عام 1981، ثم دورة اللغة الإنجليزية التخصصية عام 1982، وأمضى امتحان شهادة ربان أعالي البحار دورة فبراير 1985، كما حصل على فرقة شؤون إدارية حتمية عام 1986، وحصل على الفرقة الراقية «تنفيذيين» عام 1991، بالإضافة إلى دورة أركان حرب تخصص بحرى عام 1993، وأمضى بنجاح اختبار تولى قيادة وحدة بحرية عائمة بأعالي البحار عام 1993.

حصل الفريق أحمد خالد سعيد، على عدد من الدورات منها: دورة المنظمة البحرية الدولية (IMO) عام 1999، ودورة الاستراتيجية الإفريقية عام 2001، ودورة حرب عليا عام 2004، وكذلك دورة تأهيل إعلامي للقادة عام 2012، كما حصل على الدورة العليا لكبار القادة عام 2013.

وحصل اللواء أحمد خالد سعيد على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية الخدمة الممتازة وميدالية المشاركة في ثورة 25 يناير 2011 ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وميدالية المشاركة في ثورة 30 يونيو 2013.

شغل منصب قائد مركز قيادة الدولة الإستراتيجي والمشرف على التصنيع العسكري، وشغل سابقا منصب قائد القوات البحرية المصرية

بكالوريوس الدراسات البحرية في 16 يونيو 1978 و الفرقة الراقية تنفيذيين، والماجستير في العلوم العسكرية (كلية القادة والأركان)، وزمالة كلية الحرب العليا (أكاديمية ناصر العسكرية العليا)، وحياته المهنية قائد قاعدة مطروح البحرية.، وقائد قاعدة البحر الأحمر البحرية، وقائد قاعدة الإسكندرية البحرية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات البحرية المصرية في 11 أبريل 2015، وقائد القوات البحرية المصرية في 17 ديسمبر 2016 برتبة لواء أركان حرب.

في 27 أبريل 2017 رقي إلى رتبة فريق خلال انعقاد فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، وقائد مركز قيادة الدولة الإستراتيجي في 14 ديسمبر 2021.

كان قد حصل على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات ، حيث نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية.ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة. ميدالية الخدمة الممتازة. ميدالية 25 يناير 2011، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

ميدالية 30 يونيو.