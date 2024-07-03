نقل طفلة 6 سنوات للمستشفى سقطت من الطابق الثاني بطهطا

استقبل مستشفى طهطا العام طفلة في السادسة من عمرها تقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج مصابة بنزيف داخلي إثر سقوطها من شرفة الطابق الثاني أثناء لهوها بمنزلهم وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفلة "جنا . ح . ع . ع" 6 سنوات مصابة بنزيف داخلي إدعاء سقوط من علو وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة تقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدتها "وردة . ف . م . ع" 29 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أنه أثناء لهو نجلتها المذكورة بشرفة المنزل بالطابق الثاني إختل توازنها وسقطت أرضاً مما أدى لحدوث إصابتها ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق العام نتج عنها إصابة سائق توك توك بجرح طعني شبه نافذ بالصدر طرف أول وسائق توك توك آخر بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة وتقلهما لمستشفى طهطا العام ومستشفى خاص ببندر طهطا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابان بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمود . ا . م . ع" 31 سنة سائق توك توك مصاباً بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وتم نقله لمستشفى طهطا العام .

وطرف ثان "السيد . ا . ع . ا" 22 سنة سائق توك توك مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى خاصة ببندر طهطا الطرفان مقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول "عصا شوم" وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض "مطواة" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .