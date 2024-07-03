سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك المصرية الأربعاء 3 يوليو

سعر الدولار اليوم الاربعاء.. شهد سعر الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء في البنوك المصرية والشركات المصرفية، تراجعًا، وحقق سعر الدولار الامريكي في البنوك المسكزي المصري للبيع نحو 48.24 جنيه، وللشراء نحو 48.10 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلترونية” سعر العملة الامريكية خلال بداية تعاملات اليوم الاربعاء في البنوك المصرية، والشركات المصرفية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها الاقتصادية والسعرية بصورة لحظية للوقوف على اخر وأهم المستجدات التي تطرأ على أسعار السلع العالمية والمحلية وأسعار العملات لاسيما سعر الدولار، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الدولار اليوم الاربعاء في البنوك المصرية



البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي للشراء نحو 48.11 جنيه.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع نحو 48.21 جنيه.



بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء نحو 48.11 جنيه.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع نحو 48.21 جنيها.



بنك القاهرة

كما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء نحو 48.11جنيه

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع نحو 48.21 جنيه



البنك التجاري الدولي - مصر

وحقق سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء نحو 48.11 جنيه

بينما حقق سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع نحو 48.21 جنيه



البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء نحو 48.10 جنيه

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع نحو 48.24 جنيه