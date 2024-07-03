خبير بيئة يكشف طرق الاستثمار في التحول الأخضر بإعادة تدوير المخلفات (فيديو)

كشفت الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة، أنه من ضمن سياسات النمو الأخضر؛ هو إعادة التدوير لكل المستهلكات والمخلفات الصلبة، حيث تعد من الأشياء المهمة والضرورية في بعض دول العالم، ويتم الاعتماد عليها بشكل أساسي في بعض الأحيان.

التحول الأخضر

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود والإعلامية عبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك طريقين للاستثمار فى التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدى الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض فى شكل التمويل المشترك والدعم الفنى لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثانى يتعلق بعمل مزيد من الإستثمارات فى مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمار غير تقليدى.

التغيرات المناخية

وأشار خبير البيئة، إلى وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات لم يكن الجزء الإجتماعى موجود فى بعض هذه القطاعات رغم ضرورته.

وتابع: هناك بعض المواد الخام من الممكن تحويلها إلى صورتها الطبيعية للاستفادة منها بدلا من الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، الأمر الذي لا يضر بالبيئة ويقلل من الانبعاثات الحرارية والغازات المضرة بالبيئة، فضلا عن إعادة استخدام المخلفات الزراعية ومنها قش الأرز.

