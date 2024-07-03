بث مباشر .. مراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة أمام الرئيس السيسي بقصر الاتحادية

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة من داخل قصر الاتحادية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وعرضت قناة “إكسترا نيوز” تقرير فيديو بـ التشكيل الوزاري بشكل كامل قبل حلف اليمين اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد

حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف علي كجوك وزيرُا للمالية

كامل الوزير، وزير للنقل والصناعة

شريف فتحي على عطية وزيرا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرًا لقطاع الأعمال

رانيا عبد المنعم المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية

خالد عاطف عبد الغفار محمد وزير للصحة والسكان

مايا محمد عبد المنعم مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيرًا للثقافة

الدكتور محمد أحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

محمد عبد العزيز جبران وزيرا للعمل

أشرف صبحي محمد عامر وزيرًا للشباب والرياضة

محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة السيد الأزهري وزيرا للأوقاف

هاني عاطف سويلم وزيرًا لـ الري والموارد المائية

كريم على إبراهيم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني

عمرو أحمد سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ياسمين أحمد فؤاد وزيرة البيئة

شريف مجدي حسين الشربيني وزيرا للإسكان.

علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة.

منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية

محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي

المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل

محمود فوزي وزيرا للمجالس النيابية والقانونية

السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة



أسماء نواب الوزراء في الحكومة الجديدة



ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية.

شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية.

يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة.

عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة.

محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة.

عمرو محمد قنديل نائبًا لوزير الصحة.

مارجيت صاروفيم يوسف نائبًا لوزير التضامن .

حسام الدين صالح عثمان نائبًا لوزير التعليم العالي.

أحمد محمد ضاهر حسين نائبًا لوزير التربية والتعليم.

أيمن بهاء الدين البصال نائبًا لوزير التربية والتعليم.

ماجد عبد الحميد متولي نائبًا لوزير النقل.

نهاد شاهين على شاهين نائبًا لوزير النقل.

وجدي شحات عبد الحكيم نائبًا لوزير النقل.

صباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء.

منتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدني.

بكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

غادة مصطفى لبيب عبد الغنى نائبًا لوزير الاتصالات.

رأفت عبد العزيز فهمي هندي نائبًا لوزير الاتصالات.

سيد إسماعيل على أحمد نائبًا لوزير الإسكان.

مصطفى إبراهيم الصياد نائبًا لوزير الزراعة.

أبو بكر محمد حنفي نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

نبيل رياض حبشي نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

وليد حسين أبو المجد على نائبًا لوزارة التموين.