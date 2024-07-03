من هو اللواء خالد أحمد شوقي محافظ أسوان الجديد؟

وقع اختيار الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على اختيار، اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي محافظًا لمحافظة أسوان خلفًا للواء أشرف عطية.

السيرة الذاتية:

السيرة الذاتية للواء أركان حرب خالد أحمد شوقي

الاسم: اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي

الرتبة: لواء أركان حرب

المناصب الحالية:

مساعد وزير الدفاع

رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة

المناصب السابقة:

قائد المنطقة الشمالية العسكرية (2019).

المسيرة المهنية:

المسيرة المهنية اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي هو أحد الشخصيات العسكرية البارزة في القوات المسلحة المصرية.

بدأ مسيرته العسكرية بتخرجه في الكلية الحربية، وتدرج في العديد من المناصب القيادية داخل الجيش المصري.

ومن المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، غدًا الأربعاء. عقب ذلك، سيتسلم اللواء خالد شوقي مهامه الجديدة كمحافظ لأسوان فور أدائهم لليمين.

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.

وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.